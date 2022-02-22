TİHEK Başkanı Kılıç ayrımcılığı önlemek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti - Son Dakika
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TİHEK Başkanı Kılıç ayrımcılığı önlemek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti

22.02.2022 16:19

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Edirne'de "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Edirne'de "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Vali Ekrem Canalp, herkesin adalet önünde eşit olduğunu söyledi.

Adalet önündeki eşitlik kadar sosyal alandaki eşitliğin de önemine değinen Canalp, sosyal devlet anlayışının bu uygulamalarda önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Koşulları uygunsuz olan herkes için eşitliğe uygun davranış kodlarının geliştirilmesi ve buna uygun davranılması gerektiğini aktaran Canalp, "Söz konusu çocuklar olduğu zaman eşitliği sağlayabilmek için onlara pozitif ayrımcılık yapıp ilave imkanlar sağlamamız gerekiyor. Söz konusu yaşlılar olduğu zaman onların herkesle eşit koşullar altında yaşayabilmesi için onlara ilave imkanlar sağlamamız gerekiyor. Söz konusu kadınlar olduğunda onları sosyal ve toplumsal ayrımcılıktan koruyabilmek için onlara pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"İnsan hakları küresel bir sorun"

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ise insan hakları ihlallerinin küresel bir sorun olduğunu ifade etti.

İnsan hakları sorununun dünyada her alanda görülebildiğini dile getiren Kılıç şunları kaydetti:

"İster sığınmacı olsun ister engelli olun isterse de başka statüde olun insanların sürekli yüzleştiği, karşı karşıya kaldığı sorun alanlarının her biri neticede dönüp dolaşıp insan haklarına çıkıyor. İnsan hakları, hak ve özgürlükler kataloglarını, buna ilişkin tüm düzenlemelerin esasını insan onuru oluşturuyor. Yapılan bütün hukuksal düzenlemeler, insan haklarını korumayı amaçlayan bütün normatif çerçevelerin temelinde insan onurunu güvence altına almak yatıyor."

Kılıç, TİHEK olarak ayrımcılığı önlemek ve eşitliği sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını da aktardı.

Toplantıda insan hakları, hak ve özgürlükler konuları görüşüldü. TİHEK Başkanı Kılıç, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, oda, borsa, sendika ve dernek başkanları ve kurul üyeleri katıldı.

TİHEK Başkanı Kılıç ayrımcılığı önlemek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti
TİHEK Başkanı Kılıç ayrımcılığı önlemek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti
TİHEK Başkanı Kılıç ayrımcılığı önlemek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti
TİHEK Başkanı Kılıç ayrımcılığı önlemek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Halk Eğitim Merkezi, İnsan Hakları, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİHEK Başkanı Kılıç ayrımcılığı önlemek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti - Son Dakika


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