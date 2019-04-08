Son Dakika Haberleri: Tihek Heyeti Adana'da

Tihek Heyeti Adana'da

7 dakika önce

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Mesut Kınalı ve beraberindeki heyet incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldi.

Tihek Heyeti Adana'da, System.String[]
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Mesut Kınalı ve beraberindeki heyet incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldi.

TİHEK İkinci Başkanı Kınalı, ziyaretleri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'ya görev için geldiklerini söyledi.

Kurumun 3 ana görevi bulunduğunu ifade eden Kınalı, bunlardan ilkinin insan haklarını geliştirmek olduğunu belirtti.

İkincisinin ayrımcılığı önlemek ve eşitlik olduğunu ifade eden Kınalı, üçüncüsünün ise insanların iradesi dışında tutuldukları yerde kötü muameleden muaf olmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Buradaki ziyaretlerinin de bu bağlamda gerçekleştiğinin altını çizen Kınalı, buradan sonrada çeşitli illerde çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:42 Kaynak: AA

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