Tihek Heyeti Osmaniye'de

Türkiye
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Mesut Kınalı
ve beraberindeki heyet, Osmaniye
'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.
TİHEK heyeti, Osmaniye Konaklama Tesisini ziyaret etti.
Heyet, ziyaret esnasında tesiste bulunan Suriyeli ailelerle görüşerek barınma koşullarını inceledi.
TİHEK İkinci Başkanı Mesut Kınalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plan çerçevesinde haberli ve habersiz ziyaretler yapıldığını belirtti.
Heyetin halkın arasında farkındalık çalışmaları yaptığını kaydeden Kınalı, "Halk arasında insan haklarıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Dış ülkelerdeki insan hakları gelişmelerini takip ediyoruz. Oradaki ihlalleri değerlendirerek ülkemizdeki olaylarla karşılaştırıyoruz." dedi.