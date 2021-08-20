TİHEK heyeti Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda inceleme yaptı - Son Dakika

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, kurul üyesi Ünal Sade, beraberindeki İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Çiğdem Çelik, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları Ayşe Nazlı Mercimek, Kutlu Aksu ve Simge Zor'un yer aldığı heyet ile Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna habersiz ziyaret gerçekleştirdi.

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Celal Arslan, heyete kurumları hakkında bilgi verdi.

Heyet ziyarette, kurumu, fiziksel koşulları, engelli grupların kurumdaki durumu, sağlık hizmetleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler, aşı çalışmaları, beslenme koşulları, sosyal faaliyetler, günlük yaşam ve dış dünyayla iletişime ilişkin durumlar uluslararası standartlar bağlamında inceledi, tutuklularla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Kurul üyesi Sade, ziyaret kapsamında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Başsavcı Vekili Hakan Hançer ile de görüştü.

Ziyaretler neticesinde yapılan inceleme ve görüşmelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak, ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacak.