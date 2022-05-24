TİHEK, Manisa'da İl İstişare Kurulu Toplantısı düzenledi - Son Dakika
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TİHEK, Manisa'da İl İstişare Kurulu Toplantısı düzenledi

24.05.2022 17:46
TİHEK, Manisa'da İl İstişare Kurulu Toplantısı düzenledi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Manisa'da İl İstişare Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Manisa'da İl İstişare Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) konferans salonunda düzenlenen toplantıya protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

TİHEK İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, insan haklarını korumak ve geliştirmek için çalıştıklarını, hak ihlallerini inceleyip sonuçlarını takip ettiklerini kaydetti.

Kurumun çalışmalarının 3 başlık altında özetlenebileceğine dikkati çeken Tiryaki, "Bunlardan biri, ulusal insan hakları kurulu olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu faaliyetleri. İkinci olarak işkence ve kötü muamelenin önlenmesi kapsamında ulusal önleme mekanizması olarak görevlerimiz. Diğeri ise eşitlik kurumu olduğumuz için ayrımcılıkla mücadele anlamındaki görevlerimiz." dedi.

Tiryaki, ulusal önleme mekanizması görevi altında cezaevi, geri gönderme merkezi, huzurevi, yetiştirme yurtları, nezarethane gibi yerleri denetlediklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Tespit edilen eksikleri raporlaştırılmakta, ilgilileriyle görüşülerek sorunların giderilmesine çalışılmaktadır. Eşitlik kurumu olarak da ayrımcılık yasağının ihlali konusunda başvurular, kurum tarafında incelenmektedir. Kurum bu anlamda karar organıdır. Türkiye'nin her tarafında, herkes, her alanda kuruma ayrımcılıkla ilgili şikayetini iletebilir. Bu başvuruların arttırılmasıyla ilgili kolaylaştırıcı çalışmalara önem vermekteyiz."

Tiryaki'nin konuşmasının ardından TİHEK yetkilileri, katılımcılarla insan hakları konusunda istişarelerde bulundu.

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Kaynak: AA

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