TİHEK'ten 26 Haziran Birleşmiş Milletler İşkence Mağdurlarına Destek Günü mesajı Açıklaması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), işkence fiillerinin cezasız kalmasına izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

"26 Haziran Birleşmiş Milletler İşkence Mağdurlarına Destek Günü" dolayısıyla yayımlanan mesajda, Türkiye'nin 1988'de kabul ettiği İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşme'nin 26 Haziran'da yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Sözleşmeye 173 devletin taraf olduğu hatırlatılan mesajda, Türkiye'nin işkence yasağının somutlaşması amacıyla ulusal mevzuat ve uygulamalarını uluslararası sözleşmelerle uyumlu hale getirmek için somut adımlar attığı ifade edildi.

İşkence yasağının anayasada garanti altına alındığına işaret edilen mesajda, TİHEK'in, ulusal önleme mekanizması olarak, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirdiği, işkence ve kötü muamele yasağı kapsamında yerinde incelemeler yaptığı aktarıldı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"26 Haziran Birleşmiş Milletler İşkence Mağdurlarına Destek Günü vesilesiyle işkence fiillerinin cezasız kalmasına izin verilmemesi, işkenceye cevaz veren sistemlerin tümüyle kaldırılması veya değiştirilmesi gerektiğinin altı bir kez daha çizilmelidir. Bu suçun mağdurlarının ve mağdurların yakınlarının yaşadıkları eziyet ve üzüntülerine dair adalet arayışları desteklenmelidir. İşkence görenlerin anıldığı, desteklendiği ve işkencenin kınandığı bugünde, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak işkence mağdurlarının yanında olduğumuzu tekrarlıyor, bu tür istismarların yaşanmayacağı bir dünya temenni ediyoruz."