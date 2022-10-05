Son dakika haberi: TİHEK'ten Ataşehir'de hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma

ATAŞEHİR'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK) soruşturma başlatıldı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Medyada, İstanbul'da bir özel hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören yaşlı bir hastaya yönelik olarak hastanedeki görevlilerince işkence ve kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntüler yer almıştır. İnsanlık onuruna karşı yapılan en büyük saldırılardan biri olan işkence ve kötü muamele, hem uluslararası hem de ulusal hukukta mutlak bir biçimde yasaklanmıştır.