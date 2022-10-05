Son dakika haberi: TİHEK'ten Ataşehir'de hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma - Son Dakika
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Son dakika haberi: TİHEK'ten Ataşehir'de hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma

05.10.2022 18:42
Son dakika haberi: TİHEK'ten Ataşehir'de hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma

Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK) soruşturma başlatıldı.

ATAŞEHİR'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK) soruşturma başlatıldı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Medyada, İstanbul'da bir özel hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören yaşlı bir hastaya yönelik olarak hastanedeki görevlilerince işkence ve kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntüler yer almıştır. İnsanlık onuruna karşı yapılan en büyük saldırılardan biri olan işkence ve kötü muamele, hem uluslararası hem de ulusal hukukta mutlak bir biçimde yasaklanmıştır.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında da TİHEK, 'İşkence ve kötü muamele ile mücadele etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak' ve 'İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde ulusal önleme mekanizması olarak görev yapmak' ile görevlendirilmiştir. TİHEK'e ayrıca, 'İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek' görev ve yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak kurumumuz tarafından resen inceleme başlatılmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TİHEK'ten Ataşehir'de hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma - Son Dakika

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