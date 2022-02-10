Üye Girişi
TİHEK'ten sosyal medyada Alevilere yöneltilen hakaretlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TİHEK'ten sosyal medyada Alevilere yöneltilen hakaretlere ilişkin açıklama Açıklaması

10.02.2022 19:24
TİHEK'ten sosyal medyada Alevilere yöneltilen hakaretlere ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK) Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin, "Irkçı veya kin beslemeye, yabancı düşmanlığına, antisemitizme ve her çeşit hoşgörüsüzlüğe sevk eden düşüncelerin dile getirilmesi ifade özgürlüğü...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK) Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin, "Irkçı veya kin beslemeye, yabancı düşmanlığına, antisemitizme ve her çeşit hoşgörüsüzlüğe sevk eden düşüncelerin dile getirilmesi ifade özgürlüğü çerçevesine girmeyip bilakis insanlık onuruna saldırı niteliği taşımaktadır." açıklamasında bulunuldu.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla Alevilik inancına sahip bireylere yönelik hakaret, damgalama ve nefret söylemi barındıran ifadelerde bulunulduğu, sosyal medya platformlarının da hukukun geleneksel uygulama alanının ötesine geçen geniş ve soyut bir alanda nefretin ifade edilmesini kolaylaştırdığı ifade edildi.

Demokratik toplumun bir unsuru olan ve kişilerin fikirlerini ortaya koymasına hizmet eden ifade özgürlüğünün toplumlarda medeni bir tartışma ortamının oluşabilmesini ve bireylerin düşünce ve inançlarını özgürce dile getirebilmelerini mümkün kılmakla birlikte mutlak bir hak olmadığı, sınırlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında yer aldığı üzere ifade özgürlüğüne getirilen en önemli sınırlamalardan biri belli bir grubu hedef alan nefret söylemleridir. Avrupa Konseyinin 'Nefret İçeren İfadeler' konulu, 97 (20) sayılı tavsiye kararında belirtildiği üzere ırkçı veya kin beslemeye, yabancı düşmanlığına, antisemitizme ve her çeşit hoşgörüsüzlüğe sevk eden düşüncelerin dile getirilmesi ifade özgürlüğü çerçevesine girmeyip bilakis insanlık onuruna saldırı niteliği taşımaktadır."

Açıklamada, "son günlerde Alevilik inancına mensup bireylere yöneltilen nefret içerikli açıklama ve paylaşımların, insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi misyonu bulunan TİHEK tarafından yakından takip edildiği" bildirildi.

YORUMLAR
500

İnsan Hakları, Eşitlik, Türkiye, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİHEK'ten sosyal medyada Alevilere yöneltilen hakaretlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:21 Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
18:37 Portekiz'de Katolik Kilisesi skandalı! Bir ayda 214 cinsel istismar şikayeti geldi
18:44 Ali Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'na destek! ''Protesto ve boykot vatandaşların en doğal hakkı''
18:30 Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesinde çıkan tartışmada müşteriye bıçakla saldırdı
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:01 Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 19:30:18. #1.11#
SON DAKİKA: TİHEK'ten sosyal medyada Alevilere yöneltilen hakaretlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement