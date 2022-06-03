TİHEK'ten Türk Kızılay'a kan bağışı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, kurum başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile kurum personeli kan bağışında bulundu.

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, kurumda düzenlenen etkinlikte ilk bağışı Kılıç yaptı.

Dünya Sağlık Örgütünce 14 Haziran'ın "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" olarak kutlandığına işaret eden Kılıç, kan bağışlamanın hayat kurtardığını ve sağlığa faydalı olduğunu belirtti.

Kan bağışı konusunda duyarlı olunması çağrısında bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay hem ülkemizde hem de dünyada düzenlediği etkinliklerle saygın bir kuruluşumuz. Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, uluslararası düzeyde yardım faaliyetlerinin yanı sıra acil durumlarda kan ihtiyacının giderilmesi noktasında da başarılı hizmetler sunuyor. Biz de Kızılay'ımızın bu çabalarına katkı sağlayabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Kurum personelimiz de sağ olsunlar bu çağrımıza kayıtsız kalmadılar ve kan bağışında bulundular. Hem ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi hem de sağlıklı kalabilmek için şartları uygun olan tüm vatandaşlarımıza kan bağışında bulunmalarını öneriyoruz."