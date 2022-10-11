TİHEK, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı nezdinde akreditasyon aldı - Son Dakika
Üye Girişi

TİHEK, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı nezdinde akreditasyon aldı

11.10.2022 13:04
TİHEK, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı nezdinde akreditasyon aldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı'nın (GANHRI) Akreditasyon Alt Komitesi Sekreterliğince (SCA) "B" statüsünde akredite edildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı'nın (GANHRI) Akreditasyon Alt Komitesi Sekreterliğince (SCA) "B" statüsünde akredite edildi.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İnsan Hakları Eylem Planı'nda TİHEK'in yapısının Birleşmiş Milletler (BM) Ulusal İnsan Hakları Kurumları Statüsü'ne ilişkin ilkeler ile uyumlu hale getirilmesi hedefiyle kurum tarafından GANHRI'ye akreditasyon süreci başlatıldı.

Bu kapsamda 28 Temmuz 2021'de Akreditasyon Alt Komitesi Sekreterliğine (SCA) resmi yazı gönderildi ve kurum kanununun da içinde olduğu diğer destekleyici dokümanlar 1 Haziran 2022'de SCA'ya sunuldu.

Akreditasyon sürecine ilişkin yazılı aşamanın tamamlanmasının ardından, 3 Ekim'de TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve beraberindeki heyet, SCA üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı. SCA'dan kuruma 10 Ekim'de iletilen resmi yazı ile TİHEK'in B statüsünde akredite edilmesine karar verildiği bildirildi.

Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı nedir?

Dünyanın farklı ülkelerinin insan hakları kurumlarının oluşturduğu Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI), 1993'te kuruldu. Ulusal insan hakları kurumlarını Paris Prensiplerine uygunluk açısından destekleyen GANHRI, insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

GANHRI tarafından "B" statüsünde akreditasyon verilmesi, TİHEK'in bir "ulusal insan hakları kurumu" olarak kabul edildiği, uluslararası ve bölgesel toplantılara katılma, BM organlarına ve İnsan Hakları Konseyinin Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizmasına (EPİM) paralel rapor sunma imkanına sahip olduğu anlamına geliyor.

YORUMLAR
500
TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te BM Medeniyetler İttifakı 'Küresel Diyalog: İnsanlığın Dünyasına Doğru' konferansı sona erdi BM Medeniyetler İttifakı 'Küresel Diyalog: İnsanlığın Dünyasına Doğru' konferansı sona erdi DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor
Kaynak: AA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları Eylem Planı, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİHEK, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı nezdinde akreditasyon aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 18:23:58. #1.13#
SON DAKİKA: TİHEK, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı nezdinde akreditasyon aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement