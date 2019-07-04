Son Dakika Haberleri: TİHK'den Rektör Gören'e nezaket ziyareti
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TİHK'den Rektör Gören'e nezaket ziyareti

46 dakika önce

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHK) 2. Başkanı Mesut Kınalı ile kurul üyeleri Mehmet Altuntaş ve Hıdır Yıldırım, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TİHK'den Rektör Gören'e nezaket ziyareti, System.String[]
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHK) 2. Başkanı Mesut Kınalı ile kurul üyeleri Mehmet Altuntaş ve Hıdır Yıldırım, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun faaliyetleri ile kurum ile üniversite arasında yapılabilecek iş birliği olanakları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Gören, Mesut Kınalı, Mehmet Altuntaş ve Hıdır Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Heyeti de Rektör Gören'e iyi dilekleri için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
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