Tihv: "20 Mayıs-26 Haziran Arasındaki Onur Yürüyüşlerinde En Az 526 Kişi İşkence ve Kötü Muamaleyle Gözaltına Alındı" - Son Dakika
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Tihv: "20 Mayıs-26 Haziran Arasındaki Onur Yürüyüşlerinde En Az 526 Kişi İşkence ve Kötü Muamaleyle Gözaltına Alındı"

28.06.2022 16:34
Tihv: "20 Mayıs-26 Haziran Arasındaki Onur Yürüyüşlerinde En Az 526 Kişi İşkence ve Kötü Muamaleyle Gözaltına Alındı"

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi’nin bugün yayınladığı ‘Onur Ayı’ etkinliklerindeki hak ihlallerine ilişkin bilgi notunda, “20 Mayıs 2022- 26 Haziran 2022 tarihleri arasında Onur yürüyüşlerine yönelik 7 polis müdahalesinde en az 526 kişi işkence ve kötü muamele ile gözaltına alındı.  3 il ve ilçede tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı, üniversitelerde etkinlikler engellendi” denildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi'nin bugün yayınladığı 'Onur Ayı' etkinliklerindeki hak ihlallerine ilişkin bilgi notunda, "20 Mayıs 2022- 26 Haziran 2022 tarihleri arasında Onur yürüyüşlerine yönelik 7 polis müdahalesinde en az 526 kişi işkence ve kötü muamele ile gözaltına alındı.  3 il ve ilçede tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı, üniversitelerde etkinlikler engellendi" denildi.

TİHV Dokümantasyon Merkezi, 'Onur Ayı' etkinlikleri esnasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin bilgi notu yayınladı. Bilgi notunda, şu ifadeler yer aldı:

"20 Mayıs 2022-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Onur yürüyüşlerine yönelik 7 polis müdahalesinde en az 526 kişi işken ve kötü muamele ile gözaltına alındı.  3 il ve ilçede tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı, üniversitelerde etkinlikler engellendi.

"GAZİANTEP VALİSİ, SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDA ONUR AYI ETKİNLİKLERİYLE İLGİLİ 'SAPKIN' İFADESİNİ KULLANDI"

Onur yürüyüşlerine yönelik 7 müdahalede 34'ü çocuk, en az 526 kişi işkence ve kötü muamele ile gözaltına alındı.

3 il ( Çanakkale, Eskişehir, İzmir) ve 3 ilçede ( Beyoğlu, Datça, Kadıköy) tüm eylem ve etkinlikler valilik ve kaymakamlıkların kararlarıyla yasaklandı. Gaziantep Valisi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Onur Ayı etkinlikleriyle ilgili 'sapkın' ifadesini kullanarak, etkinliklere izin verilmeyeceğini açıkladı. Fobik tehditler üzerine ildeki etkinlikler iptal edildi.

"İSTANBUL ÜNİVERSİTE İLETİŞİM FAKÜLTESİ'NDE YAPILMAK İSTENEN PİKNİK TEHDİTLER NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ"

ODTÜ'de ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis müdahalesi gerçekleşirken, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yapılmak istenen piknik fobik grupların tehditleri nedeniyle iptal edildi.

"İSTANBUL'DA POLİS GAZETECİLERİ FİZİKSEL ŞİDDET KULLANARAK UZAKLAŞTIRDI"

İstanbul'da polis, Onur Yürüyüşü'nü takip etmek isteyen gazetecileri fiziksel şiddet kullanarak uzaklaştırdı. Gazeteci Bülent Kılıç ters kelepçe ile gözaltına alındı."

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Son dakika gündem: İzmir'deki Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahale Etti, 8 Kişi Gözaltına Alındı Son dakika gündem: İzmir'deki Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahale Etti, 8 Kişi Gözaltına Alındı Güney Afrika: Gece kulübünde en az 20 kişi ölü bulundu Güney Afrika: Gece kulübünde en az 20 kişi ölü bulundu
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Tihv: "20 Mayıs-26 Haziran Arasındaki Onur Yürüyüşlerinde En Az 526 Kişi İşkence ve Kötü Muamaleyle Gözaltına Alındı" - Son Dakika
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