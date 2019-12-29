Tijana Boskovic, Sırbistan'da bu yıl da zirvede - Son Dakika
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Tijana Boskovic, Sırbistan'da bu yıl da zirvede

6 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen pasör çaprazı Tijana Boskovic, ülkesi Sırbistan'da ikinci kez üst üste 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu' ödülüne layık görüldü.

Tijana Boskovic, Sırbistan'da bu yıl da zirvede, System.String[]

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen pasör çaprazı Tijana Boskovic, ülkesi Sırbistan'da ikinci kez üst üste 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu' ödülüne layık görüldü.

Eczacıbaşı VitrA'nın 22 yaşındaki yıldızı Tijana Boskovic, ülkesi Sırbistan'da Olimpiyat Komitesi tarafından ikinci kez üst üste 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu' seçildi. Turuncu-beyazlılarla ikinci devre hazırlıklarına katılmadan önce, Sırbistan Ulusal Meclis Binası'nda düzenlenen ödül törenine katılan Boskovic, büyük şeref duyduğunu belirterek, "Sırbistan Olimpiyat Komitesi tarafından, Sırbistan'da yılın en iyi kadın sporcusu seçilmek benim için büyük bir şeref. Çabalarımın bu şekilde takdir edilmesi, beni daha iyi noktalara gelmeye ve kendimi geliştirmeye motive ediyor. Yoluma başarılı bir şekilde devam edebilmek için gelecekte de elimden geleni yapacağım" dedi.

2019 yılında hem kulübü Eczacıbaşı VitrA ile hem de milli takımıyla büyük başarılara imza atan Tijana Boskovic, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 'En Değerli Oyuncu' ödülüne layık görülmüş ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından 2017 ve 2018'den sonra üst üste üçüncü kez 'Yılın En İyi Kadın Voleybolcusu' seçilmişti.


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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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