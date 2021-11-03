Merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana gelen olayda 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı.
Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Tik-tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tik-tok bağımlılığının tehlikeli boyutları! Küçücük çocuklar ölümü göze aldılar - Son Dakika