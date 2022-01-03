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Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı - Son Dakika

Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı

03.01.2022 16:45

Antalya'nın Alanya ilçesinde Tik Tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü, olay yerinde Tik Tok için görüntü alan arkadaşları sayesinde yakayı ele verdi. Motosiklet sürücülerine toplam 17 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetleri süresiz olarak iptal edildi.

1 Ocak Cumartesi günü saat: 16.00 sıralarında Konaklı mahallesinde Alanya 8. Jandarma Trafik Timlerinin sabit trafik kontrolü yaptığı esnada 3 tane plakası kapatılmış motosiklet sürücüsü biri tek tekere geçerek uygulama noktasından dur ihtarına uymayarak kaçtı.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN KİŞİ HER ŞEYİ ANLATTI

O sırada yol kenarında A.I. isimli şahsın telefonla olayı çektiği tespit edildi. Yapılan araştırmada görüntüyü çeken şahsın kaçan motosiklet sürücüleriyle irtibatlı olduğu ve çekimi Tik Tok videosu yapmak için çektiği belirlendi. A.I. isimli şahsın ifadesi doğrultusunda beraber hareket ettikleri kaçan 3 motsiklet sürücüsü yakalandı.

HAKLARINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda motosikletini tek tekerde süren K.E. isimli şahıs hakkında CMK 179/3 Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten I.A. isimli şahıs hakkında ise görevli memurun görüntüsünü sosyal medyada yayınlamak için kayıt etmek suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca her 3 sürücüye 2918 SKTK' nun ilgili maddelerinden toplamda 17 bin 493 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, her 3 sürücünün sürücü belgeleri süresiz iptal edildi.

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Para Cezası, Türk Lirası, Jandarma, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı - Son Dakika
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