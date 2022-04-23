TİKA, 23 Nisan'da Pakistanlı yetim öğrencilere iftar verdi - Son Dakika
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TİKA, 23 Nisan'da Pakistanlı yetim öğrencilere iftar verdi

23.04.2022 19:38
TİKA, 23 Nisan'da Pakistanlı yetim öğrencilere iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaklaşık 150 Pakistanlı yetim öğrenci için iftar düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaklaşık 150 Pakistanlı yetim öğrenci için iftar düzenledi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen iftar programına, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov, KKTC İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Dilşad Şenol, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, yetim öğrencilerle ilgilenen "Al Khidmat Vakfı" yetkilileri ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yetim öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve bugünün Türkiye için en güzel bayram olduğunu ifade etti.

Programda Türk öğrenciler 23 Nisan hakkında şiirler okurken, Pakistanlı yetim öğrenciler de Türkiye ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Büyükelçi Yurdakul'un "Türkiye denince aklınıza ne geliyor" sorusu üzerine yetim öğrencilerin "Ertuğrul ve Osman" demesi yüzleri gülümsetti.

İftarın ardından Büyükelçi Yurdakul, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Farhadov ve KKTC İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Şenol, yetim öğrencilere hediyelerini takdim etti.

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23 Nisan, Türkiye, İftar, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, 23 Nisan'da Pakistanlı yetim öğrencilere iftar verdi - Son Dakika


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