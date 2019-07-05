TİKA 6 ayda 800 proje hayata geçirdi
40 dakika önce
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Vekili Kayalar, bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 800 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Vekili Kayalar, bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 800 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:22
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