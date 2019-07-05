Son Dakika Haberleri: TİKA 6 ayda 800 proje hayata geçirdi
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TİKA 6 ayda 800 proje hayata geçirdi

40 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Vekili Kayalar, bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 800 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

TİKA 6 ayda 800 proje hayata geçirdi, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Vekili Kayalar, bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 800 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:22 
Ekonomi
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