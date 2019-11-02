TİKA Afgan şairi Vücudi'nin doğum yıl dönümünü kutladı

Afganistan'da irfan şairi, Mevlana ve Bidil uzmanı Haydari-i Vücudi'nin 80. doğum yıl dönümü Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat ofisince düzenlenen programla kutlandı.

Herat'taki bir otelde düzenlenen törene yerel yetkililer ile irfan ve edebiyat dostları katıldı.

Törende konuşan TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, TİKA olarak Haydari-i Vücudi'yi Herat'ta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çınar, Haydar-ı Vücudi'nin şiirlerindeki ve klasik Türk şiirindeki mana ve mazmunların ortaklığına dikkati çekti.

Haydari-i Vücudi de Mevlana Celaleddin Rumi'nin üzerinde bıraktığı büyük tesiri anlattı.

Türkiye'yi görme fırsatı bulduğunu ifade eden Vücudi, Türk halkının edebiyat ve kültürüne büyük önem verdiğini belirtti.

Vücudi, kültürünü muhafaza edemeyen bir milletin hayatını da muhafaza edemeyeceğini söyledi.

Törende Herat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin üstadın şiirlerinden oluşan şiir dinletileri ilgi ile izlenirken Habibi musiki grubu tarafından Haydar-ı Vücudi, Mevlana ve Bidil'in şiirlerinden bestelenen eserler icra edildi.