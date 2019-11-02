Son Dakika Haberleri: TİKA Afgan şairi Vücudi'nin doğum yıl dönümünü kutladı
Son Dakika Kültür Sanat TİKA Afgan şairi Vücudi'nin doğum yıl dönümünü kutladı

TİKA Afgan şairi Vücudi'nin doğum yıl dönümünü kutladı

7 saat önce

Afganistan'da irfan şairi, Mevlana ve Bidil uzmanı Haydari-i Vücudi'nin 80. doğum yıl dönümü Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat ofisince düzenlenen programla kutlandı.

TİKA Afgan şairi Vücudi'nin doğum yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Afganistan'da irfan şairi, Mevlana ve Bidil uzmanı Haydari-i Vücudi'nin 80. doğum yıl dönümü Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat ofisince düzenlenen programla kutlandı.

Herat'taki bir otelde düzenlenen törene yerel yetkililer ile irfan ve edebiyat dostları katıldı.

Törende konuşan TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, TİKA olarak Haydari-i Vücudi'yi Herat'ta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çınar, Haydar-ı Vücudi'nin şiirlerindeki ve klasik Türk şiirindeki mana ve mazmunların ortaklığına dikkati çekti.

Haydari-i Vücudi de Mevlana Celaleddin Rumi'nin üzerinde bıraktığı büyük tesiri anlattı.

Türkiye'yi görme fırsatı bulduğunu ifade eden Vücudi, Türk halkının edebiyat ve kültürüne büyük önem verdiğini belirtti.

Vücudi, kültürünü muhafaza edemeyen bir milletin hayatını da muhafaza edemeyeceğini söyledi.

Törende Herat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin üstadın şiirlerinden oluşan şiir dinletileri ilgi ile izlenirken Habibi musiki grubu tarafından Haydar-ı Vücudi, Mevlana ve Bidil'in şiirlerinden bestelenen eserler icra edildi.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu
Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı ABD'de dehşete düşüren olay! Sevgilisinin kafasına sıktıktan sonra tecavüz etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 18:30:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA Afgan şairi Vücudi'nin doğum yıl dönümünü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]