TİKA, Afgan uzmanlara kapasite geliştirme eğitimi verdi - Son Dakika

TİKA, Afgan uzmanlara kapasite geliştirme eğitimi verdi

06.03.2021 12:25

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'daki uzmanlara kapasite geliştirme eğitimi verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'daki uzmanlara kapasite geliştirme eğitimi verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Afganistan Milli Eğitim Bakanlıklarının desteğiyle Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Modelleri (STEM+HAREZMİ) Yönetici Eğitimi, 1 Mart'ta Afganistan Eğitim Bakanlığında yönetici pozisyonunda görev yapan 25 Afgan uzmanın katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

Açıklamada, TİKA'nın inşa ettiği başkent Kabil'deki Sürekli Eğitim Merkezinde bir araya gelen Afgan yöneticilerin, 4 gün süren eğitimlerde en güncel öğretim modellerinden olan STEM ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen yerli ve milli bir disiplinler arası öğretim modeli olan HAREZMİ uygulamaları hakkında bilgi aldıkları belirtildi.

Programın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kapanış töreninde, TİKA Kabil Program Koordinatörü Zühtü Çal, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, AR-GE (Araştırma-Geliştirme), Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürü Timur Tuğrul ve TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, sırayla söz alarak eğitimlerin amacına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Afganistan Dostluk Gününe de atıfta bulunan konuşmacılar eğitimlerin, 100'üncü yılına giren Türkiye-Afganistan dostluğuna ve iş birliğine olumlu katkılar sunmasını diledi.

TİKA, Afgan uzmanlara kapasite geliştirme eğitimi verdi
TİKA, Afgan uzmanlara kapasite geliştirme eğitimi verdi
TİKA, Afgan uzmanlara kapasite geliştirme eğitimi verdi
TİKA, Afgan uzmanlara kapasite geliştirme eğitimi verdi

Afganistan, Türkiye, Afgan, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Afgan uzmanlara kapasite geliştirme eğitimi verdi - Son Dakika


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