TİKA, Afganistan'a 20 bin meyve fidanı bağışladı - Son Dakika
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TİKA, Afganistan'a 20 bin meyve fidanı bağışladı

04.04.2022 14:42
TİKA, Afganistan'a 20 bin meyve fidanı bağışladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığına hibe edilmek üzere elma, armut ve ayvadan oluşan 20 bin adet meyve fidanı teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığına hibe edilmek üzere elma, armut ve ayvadan oluşan 20 bin adet meyve fidanı teslim edildi.

Meyve fidanları teslim törenine, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban geçici hükümetinin Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakan vekili Abdul Rahman Raşid, Büyükelçilik Ticari Ataşesi Caner Bozat, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve diğer misafirler katıldı.

Büyükelçi Erginay, törenin açılışında, Afganistan topraklarının verimli ve bereketli olduğunun bilindiğini söyledi.

Afganistan ekonomisine katkı sağlamak amacıyla TİKA tarafından farklı projeler üretildiğini ifade eden Erginay, geçen hafta yine TİKA tarafından Afganistan'ın en büyük uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği hastaneye rehabilitasyon merkezi ve yeşil sosyal alan parkı kurulduğunu belirtti.

Erginay, meyve fidanları dağıtım projesi ile uyuşturucu bağımlılarının tedavisi arasında bir bağ olduğunu belirterek, "Tarım alanının geliştirilmesi uyuşturucu madde üretiminin azalmasına sebep olacaktır. Uyuşturucu madde üretiminin azalması da bağımlıların daha da azalmasına ve meyvecilik alanlarına yönelmelerine katkı sağlayabilecektir." dedi.

Türkiye olarak her zaman olduğu gibi Afganistan halkının yanında yer alacaklarını dile getiren Erginay, hayvancılık alanlarında da yardımlarının devam edeceğini kaydetti.

Raşid ise sonraki dönemlerde de patates ve mısır tohumları yardımlarının yapılmasını beklediklerini vurguladı.

Tarih boyunca Afganistan'ın kendi su kaynaklarını doğru bir şekilde yönetemediğini aktaran Raşid, bu konuda Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerinin altını çizdi.

Bakan vekili Raşid, yardımlardan ötürü TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal da Afganistan'ın tarım ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 20 bin adet elma, armut ve ayvadan oluşan meyve fidanlarını teslim ettiklerini söyledi.

TİKA, Afganistan'a 20 bin meyve fidanı bağışladı
TİKA, Afganistan'a 20 bin meyve fidanı bağışladı
TİKA, Afganistan'a 20 bin meyve fidanı bağışladı
TİKA, Afganistan'a 20 bin meyve fidanı bağışladı

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Afganistan, Kabil, Tarım, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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