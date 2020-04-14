TİKA Afganistan'da 100 bin maske dağıtacak - Son Dakika

100 bin adet maske üretileceğini ifade eden Erdoğan, üretimin tamamlanmasıyla ülkenin kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerinde dağıtıma başlayacaklarını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Afganistan 'a 100 bin adet maske desteğinde bulunacak.

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