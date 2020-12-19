TİKA, Afganistan'da son 15 yılda 1300'ün üzerinde proje gerçekleştirdi - Son Dakika

TİKA, Afganistan'da son 15 yılda 1300'ün üzerinde proje gerçekleştirdi

19.12.2020 15:07
TİKA, Afganistan'da son 15 yılda 1300'ün üzerinde proje gerçekleştirdi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TİKA olarak Afganistan genelinde 2005'ten itibaren 1300'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TİKA olarak Afganistan genelinde 2005'ten itibaren 1300'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çal, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, bu proje ve faaliyetler kapsamında eğitim sektöründe 375 proje hayata geçirdiklerini anlattı.

Ülkede sağlık sektöründe 258 proje yaptıklarını aktaran Çal, sağlık sektöründeki faaliyetlerin amacının Afganistan'daki hizmetin kalitesinin yükseltilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Çal, sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında 159 proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Ekonomisi tarıma dayalı olan Afganistan'da TİKA olarak tarım sektörüne önem verdiklerini dile getiren Çal, "Tarım ve hayvancılık sektöründe 48 proje ve faaliyet gerçekleştirildi." dedi.

Çal, Afganistan'da meydana gelen doğal ve terör faaliyetleri nedeniyle özellikle yerlerinden göç eden kesime, ihtiyaç sahibi ailelere ve engelli vatandaşlara yönelik 88 proje ve faaliyet yaptıklarının altını çizdi.

"TİKA, Afganistan'da 3 ofisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Afganistan Sağlık Bakanlığı talebi doğrultusunda ventilatör, hasta gözlem monitörü gibi tıbbı donanım ve teçhizat malzemeleri yardımı yaptıklarını vurgulayan Çal, şöyle devam etti:

"Bu projeleri TİKA'nın Kabil, Mezarı Şerif ve Herat ofislerinin çalışmalarıyla hayata geçirmiş bulunuyoruz. TİKA, diğer ülkelerde tek bir ofis ile hizmet verirken, Afganistan'da 3 ofisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu da Türkiye'nin Afganistan halkına, devletine ve kardeşliğine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu belirtmektedir."

Çal, Afganistan genelinde 2005'ten itibaren 1300'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, Müslüman Afganistan ve Türkiye halklarının kardeşliğinin aslında yüzyıllar öncesine dayandığını söyledi.

"Projenin 3 yılda bitirilmesi planlanmaktadır"

TİKA olarak bundan sonra da Afganistan'daki faaliyetlerine devam edeceklerini aktaran Çal, 2021'de başlamak üzere Kabil Tıp Üniversitesi Rıfkı Kamil Urga Sanatoryumunun restorasyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Atatürk ile Afganistan Kralı Emanullah Han'ın Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundan itibaren başlayan yakın dostluğu dolayısıyla Afganistan'a gelen doktor ve bilim adam Rıfkı Kamil Urga adına, Afganistan tarafından inşa edilen ancak daha sonra savaş ve bakımsızlık nedeniyle kullanılmaz hale gelen bina aslına uygun restore edilecek, aynı alanda Kabil Tıp Üniversitesince kullanılmak üzere bir kadın doğum hastanesi inşa edilecektir.

Projenin 3 yılda bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca önümüzdeki yıl içerisinde Afganistan devleti ve halkının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, başta eğitim ve sağlık sektörleri olmak üzere, diğer alanlarda da ülke genelinde proje ve faaliyetler gerçekleştirileceğiz."

Afganistan, Kabil, TİKA, Çal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Afganistan'da son 15 yılda 1300'ün üzerinde proje gerçekleştirdi - Son Dakika


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