TİKA Afganistan'daki 100 yetim çocuğa iftar yemeği verdi - Son Dakika

TİKA Afganistan'daki 100 yetim çocuğa iftar yemeği verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında yetimlerin yanında yer almaya devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında yetimlerin yanında yer almaya devam ediyor. TİKA Kabil Ofisi, ramazan programları kapsamında Afganistan'ın Kapisa vilayetinde bulunan Mahmud Raki yetimhanesinde kalan 100 öğrenciye iftar yemeği verdi. İftar programına Kapisa Valisi Abdul Latif Murad ve yetimhane yetkilileri katıldı. Yetimhane yetkilileri, programın öğrenciler için bir farklılık oluşturduğunu ve yetimlerin çok mutlu olduklarını belirtti. Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğa ve kadim ilişkilere değinen yetkililer, Türkiye devletine ve halkına şükranlarını iletti. İftarda, Türkiye ile Afganistan halklarının hastalıklardan ve sıkıntılardan kurtulması için dua edildi.

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