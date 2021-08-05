TİKA, Afganistan'daki çocuk yetiştirme merkezinin tadilat ve tefrişatını gerçekleştirdi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde tadilat ve tefrişatını tamamladığı Bibi Haticetü-l Kübra Yetim, Kimsesiz ve Fakir Aile Çocuklarını Yetiştirme Merkezi açıldı.

Tadilatı ve tefrişatı TİKA tarafından tamamlanan çocuk yetiştirme merkezi, Herat Sosyal İşler Müdürlüğüne törenle teslim edildi.

Bibi Haticetü-l Kübra Yetim, Kimsesiz ve Fakir Aile Çocuklarını Yetiştirme Merkezinin açılış töreninde konuşan Herat İl Sosyal İşler Müdürü Abdulkayum Afgan, TİKA'nın yetimler ve çocuklara gösterdiği şefkat ve muhabbetin, bundan sonra da devam edeceğine emin olduklarını söyledi.

Afgan, yaptığı yardımlardan dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar da projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Şehir merkezinde bulunan, 1000 metrekare kullanım alanına sahip iki binanın, 200 çocuk kapasiteli yuva olarak, kullanılmaya uygun şekilde tadilat ve tefrişatının gerçekleştirildiğini ifade eden Çınar, proje kapsamında bina duvarları tamir edilip yenilendiğini, mekana ait bahçenin çevre düzenlemesinin yapıldığını, çocuklara oyun parkı kurulduğunu kaydetti.