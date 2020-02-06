TİKA Afganistan'ın kuzeyinde kütüphane açtı - Son Dakika
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TİKA Afganistan'ın kuzeyinde kütüphane açtı

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'ın kuzey bölgesinde yaptırılan kütüphane törenle hizmete girdi.

TİKA Afganistan'ın kuzeyinde kütüphane açtı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'ın kuzey bölgesinde yaptırılan kütüphane törenle hizmete girdi.

Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrindeki Ankara Ali Şiir Neva-i Cami Yerleşkesinde yaptırılan kütüphanenin açılış törenine, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Cüzcan Vali Yardımcısı Abdulkadir Maliye ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Büyükelçi Ertuğrul, törende, Türkiye'nin Afganistan halkının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

TİKA tarafından yapılan ve en iyi şekilde tefriş edilen bu kütüphanenin Şibirganlı gençlerin hizmetine sunulduğunu ifade eden Ertuğrul, Türkiye'nin, tüm kurumlarıyla Afganistan'ın her köşesine yatırım yapmak için gayret gösterdiğini belirtti.

Ertuğrul, Afganistan'ın Türkiye için çok önemli olduğunu ve bu nedenle ülkede 3 TİKA ofisinin bulunduğunu vurguladı.

Afgan gençlerinin Türkiye'de eğitim almak için yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ertuğrul, Türkiye burslarına en çok başvuru yapan ülkenin Afganistan olduğunu kaydetti.

Şibirgan şehrinin merkezinde bulunan Ankara Ali Şiir Neva-i Cami de daha önce TİKA tarafından yaptırılmıştı.

Kütüphanede Türk kültür ve dilinin yaygınlaştırılması, çeşitli kültürel faaliyetlerin yapılması ve Türkçe kurslarının düzenlenmesi amaçlanıyor.

Afganistan, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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