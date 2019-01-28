Son Dakika Haberleri: Tika Ankara Buluşması

Tika Ankara Buluşması

54 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, "Son yıllarda hemen hemen her noktada devletimizin elinin bir şekilde uzandığı, yardım ettiği siyasal, diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel her alanda başarılı çalışmalara destek verdiği bir dönemi yaşıyoruz.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, "Son yıllarda hemen hemen her noktada devletimizin elinin bir şekilde uzandığı, yardım ettiği siyasal, diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel her alanda başarılı çalışmalara destek verdiği bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

TİKA'nın her yıl düzenlediği Ankara buluşması, 59 ülkeden 61 program koordinasyon ofisinde çalışan koordinatörler ve yerel asistanların katılımıyla yapıldı. Programın açılışına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve TİKA Başkanı Çam'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

TİKA Başkanı Çam, burada yaptığı konuşmada, başkanlığın faaliyetlerinin her geçen yıl giderek arttığını vurgulayarak, ihtiyaç duyulan birçok alanda kuruma verdiği destek dolayısıyla Kalın'a teşekkür etti.

Çam, "Son yıllarda yaşanan gelişmeler, gerek sınırımızda gerek sınırımızın ötesinde Afrika'da, Latin Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da ve hemen hemen her noktada devletimizin elinin bir şekilde uzandığı, yardım ettiği siyasal, diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel her alanda başarılı çalışmalara destek verdiği bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

TİKA'nın çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulunan Çam, başkanlığın teknik kalkınma iş birliği faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu faaliyetlere katkı vermeye çalıştığının altını çizdi.

Çam, "Her sene çabalarımız giderek artıyor. Gerek bütçe olarak gerek maddi ve manevi himaye olarak bize verilen destek ve imkanların miktarı da artıyor." ifadesini kullandı.

TİKA Ankara Buluşması kapsamında, TİKA'daki birimler, koordinatör ve yerel asistanlara bilgilendirme sunumları yapacak. 1 Şubat'a kadar sürecek buluşmanın üçüncü gününde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA'nın Program Koordinasyon Ofisi çalışanlarıyla bir araya gelecek.

Programın bu yılki temasını bilim, teknoloji ve güvenlik oluşturuyor. Bu kapsamda, TİKA koordinatörleri, programın son gününde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsünü ziyaret edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:03 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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