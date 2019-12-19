TİKA aracılığıyla Küba'da Türk nohudu yetiştirilecek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, Havana Büyükelçiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yetiştirilecek, patenti Türkiye'ye ait 10 çeşit nohut tohumunun deneme ekimleri, Küba'nın Sancti Spiritus bölgesinde yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, deneme ekimi, Küba'nın orta kesiminde bulunan ve devlet kontrolündeki 2,5 hektarlık bir kooperatif arazisinde gerçekleştirildi.

Gelişimini incelemek ve mukayese etmek amacıyla Türkiye tarafından sağlanan 10 çeşit tohumun yanı sıra 2 çeşit Meksika ve 1 çeşit Küba menşeli tohum da ekildi.

Proje kapsamında Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci ve TİKA heyeti, Küba Tarım Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ydael Perez Brito tarafından kabul edildi.

Bakan Yardımcısı Brito, Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkürlerini ileterek, iş birliğinin bundan sonra da devam etmesini istediklerini söyledi.

Ekim, hasat ve raporlama olmak üzere üç aşaması bulunan projenin gelecek yıl tamamlanması öngörülüyor.

Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakan Yardımcısı Ileana Nunez Mordoche, geçen yılki TİKA'yı ziyaretinde Türkiye'nin nohut yetiştiriciliği alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtmişti.