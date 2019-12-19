TİKA aracılığıyla Küba'da Türk nohudu yetiştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA aracılığıyla Küba'da Türk nohudu yetiştirilecek - Son Dakika

TİKA aracılığıyla Küba'da Türk nohudu yetiştirilecek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, Havana Büyükelçiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yetiştirilecek, patenti Türkiye'ye ait 10 çeşit nohut tohumunun deneme ekimleri, Küba'nın Sancti Spiritus bölgesinde yapıldı.

TİKA aracılığıyla Küba'da Türk nohudu yetiştirilecek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, Havana Büyükelçiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yetiştirilecek, patenti Türkiye'ye ait 10 çeşit nohut tohumunun deneme ekimleri, Küba'nın Sancti Spiritus bölgesinde yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, deneme ekimi, Küba'nın orta kesiminde bulunan ve devlet kontrolündeki 2,5 hektarlık bir kooperatif arazisinde gerçekleştirildi.

Gelişimini incelemek ve mukayese etmek amacıyla Türkiye tarafından sağlanan 10 çeşit tohumun yanı sıra 2 çeşit Meksika ve 1 çeşit Küba menşeli tohum da ekildi.

Proje kapsamında Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci ve TİKA heyeti, Küba Tarım Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ydael Perez Brito tarafından kabul edildi.

Bakan Yardımcısı Brito, Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkürlerini ileterek, iş birliğinin bundan sonra da devam etmesini istediklerini söyledi.

Ekim, hasat ve raporlama olmak üzere üç aşaması bulunan projenin gelecek yıl tamamlanması öngörülüyor.

Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakan Yardımcısı Ileana Nunez Mordoche, geçen yılki TİKA'yı ziyaretinde Türkiye'nin nohut yetiştiriciliği alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtmişti.

Türkiye, Küba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rekabet Kurumu açıkladı: Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak
Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı Libya, Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına onay verdi

Son Dakika Haberleri
21:05 Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
21:04 Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-EK - Son Dakika
21:04 Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:02 Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı - Son Dakika
21:02 Bakanlıktan patates tüketimine teşvik - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:11:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA aracılığıyla Küba'da Türk nohudu yetiştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]