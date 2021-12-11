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TİKA, Arjantin'de ileri teknoloji eğitim sınıfı açtı - Son Dakika

TİKA, Arjantin'de ileri teknoloji eğitim sınıfı açtı

11.12.2021 01:12
TİKA, Arjantin'de ileri teknoloji eğitim sınıfı açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in Santa Fe eyaletine bağlı Galvez kentinde teknolojik araçlara erişimi olmayan gençlerin yararlanması için ileri teknoloji eğitim sınıfı kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in Santa Fe eyaletine bağlı Galvez kentinde teknolojik araçlara erişimi olmayan gençlerin yararlanması için ileri teknoloji eğitim sınıfı kurdu.

Galvez Eğitim ve Hizmet Merkezinde sınıfın açılışı için düzenlenen törene, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Galvez Belediye Başkanı Mario Fissore ve Santa Fe Eyaleti Merkezi Metalurji Endüstrileri Odası Temsilcisi Carlos Garrera katıldı.

Büyükelçi Altay, Türkiye'nin dünya çapında barış, refah ve istikrarı desteklediğini ve bu anlayışla girişimci ve insani diplomasi yürüttüğünü söyledi.

Altay, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına oranla en çok bağış yapan ülke olduğuna dikkati çekerek, salgın döneminde 150'den fazla ülkeye aralarında solunum cihazı da olan birçok sağlık malzemesi gönderdiğini belirtti.

TİKA'nın yardımlarına dikkati çeken Altay, kurumun 2017'den bu yana Arjantin'nin çeşitli bölgelerinde 10 proje gerçekleştirdiğini aktardı.

Altay, şubat ayında ülkenin güneyindeki Rio Grande bölgesinde sağlık altyapısını destekleyici bir projenin tamamlanacağını hatırlatarak, "İki ülke arasındaki tüm işbirliği alanlarında dostane ve samimi ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için her iki tarafın siyasi iradesine tanık olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Altay, Arjantin'de yeni projelerin gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Arjantin'e yönelik bu kalkınma projelerimiz ülke halkına beslediğimiz dostluk ve dayanışma duygularının bir göstergesidir." diye konuştu.

Fissore ise Galvez adına Türkiye'ye teşekkürlerini sunarak TİKA'nın yaptığı yardımın bölgenin insan kaynağının gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından sınıfın açılışı yapıldı ve Galvez Eğitim ve Hizmet Merkezinde Öğretmen Pablo Bonfietti, sınıfın araçlarını tanıtarak, TİKA'nın bağışladığı 3D yazıcının ülkesinde ilk kez burada kullanılacağını söyledi.

Teknolojiye erişimi olmayan 12-24 yaş arası gençlerin hizmetine sunulan sınıfla, şehirdeki gençlerin işgücü piyasasının yeni taleplerini dikkate alarak üretken, yaratıcı ve yenilikçi eğitim almaları ve böylece insan kaynaklarının gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

TİKA'nın kurduğu bölgedeki tüm okulların kullanımına açık olan sınıfta, interaktif dijital pano, 3B yazıcı, 3B tarayıcı, reçine 3B yazıcı, 2 robot kol ve 6 masaüstü bilgisayar bulunuyor.

Togo Cumhuriyeti, Arjantin, Altay, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Arjantin'de ileri teknoloji eğitim sınıfı açtı - Son Dakika


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