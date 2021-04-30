TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurdu - Son Dakika

TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurdu
30.04.2021 23:21
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ramazan dolayısıyla Arnavutluk'un batısındaki Kavalye şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere iftar verildi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ramazan dolayısıyla Arnavutluk'un batısındaki Kavalye şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere iftar verildi.
Başkent Tiran merkezli Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) iş birliğinde Kavalye'nin Momel köyünde kurulan iftara ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ve diğer davetliler katıldı.
Köy camisinin yanında bulunan boş arazide kurulan iftar sofrasında Türkiye ve Arnavutluk bayrakları dikkati çekti.
TİKA ramazan boyunca Arnavutluk'ta her gün 100 kişilik iftar sofraları kuruyor.
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