TİKA, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi yetim ailelere ramazan yardımı yaptı - Son Dakika

TİKA, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi yetim ailelere ramazan yardımı yaptı

30.04.2021 14:01
TİKA, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi yetim ailelere ramazan yardımı yaptı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki ihtiyaç sahibi yetim ailelere gıda yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki ihtiyaç sahibi yetim ailelere gıda yardımında bulundu.

Yardım dağıtım törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan ve yetim ailelere yönelik çalışmalar yürüten Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) Başkanı Mehdi Gurra katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Tiranlıların ramazan ayını tebrik ederek "Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri çok sever. Sizlere gönlünde ayrı bir yer vermiş olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını getirdim. Biliyorsunuz her ramazan ayında burada TİKA Başkanlığımız, TİKA Koordinatörlüğümüzün himayesinde ALSAR Vakfımızın da iş birliğiyle bir araya geliyoruz." dedi.

Sundukları dayanışma, birliktelik, paylaşma ve yardımlaşmanın sadece ramazan ayıyla sınırlı olmadığının altını çizen Yörük, "Bizim bu aramızdaki dayanışmanın yürütülmesinde TİKA Başkanlığımızla birlikte Türkiye'nin diğer kurum ve kuruluşları, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Kızılayımız, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız hep birlikte Arnavutluk'un farklı şehirlerini, farklı kasabalarını dolaşarak mümkün mertebe Arnavut kardeşlerimize yardım elimizi, dayanışma elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Aramızdaki gerçek dostluk, kardeşlik ve akrabalık bağları nedeniyle hepiniz biliyorsunuz ki biz yüzyıllardır Türkler ve Arnavutlar omuz omuza, el ele beraber yürüyoruz. Bu yürüyüşümüze de devam edeceğiz." diye konuştu.

Yörük, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, Türklerin her zaman Arnavutluk'un yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Arnavutluk'ta 2019 yılında meydana gelen depremde Türkiye olarak Arnavutluk'a destek sağladıklarını hatırlatan Yörük, Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde de Arnavutluk'un yanında olduğunu belirtti.

ALSAR Vakfı Başkanı Gurra ise Türk kurumlarına teşekkür ederek tüm bu yardımların Arnavut kardeşlere destek çıkmak için yapıldığını ifade etti.

TİKA'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerine destek verdiğini belirten Gurra, TİKA'nın vakıf bünyesindeki yetim ailelere gıda yardımında bulunacağını söyledi.

Bugün yaklaşık 1000 adet koliyle yardımlara başladıklarını, ileriki günlerde de Arnavutluk'un diğer bölgelerindeki 3 bin 500 yetime ramazan yardımı yapacaklarını kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Tiran, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi yetim ailelere ramazan yardımı yaptı - Son Dakika


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