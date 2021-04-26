TİKA, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar'daki kampta 1000 aileye yardım paketi dağıttı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar'daki 16 No'lu kampta 1000 aileye yardımda bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yıl başlattığı Erenler Sofrası Ramazan Programı'nın Bangladeş'teki Cox Bazar mülteci kampı ayağında her mülteci aileye bir adet olmak üzere toplamda 1000 gıda paketi dağıtıldı.

Temel besin maddelerinin yer aldığı yardım kolileri, ramazan boyunca toplamda 5 bin aileye ulaştırılacak.

Projeden, 16 No'lu kamp bölgesinde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren 20 binden fazla mültecinin yararlanması öngörülüyor.

Gıda paketi dağıtımı sırasında Arakanlı mülteciler, TİKA'nın baştan beri kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ifade ederek, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman dua ettiklerini söyledi.

TİKA'nın, 2017'den beri 16 No'lu kampta hayata geçirdiği projeler arasında sıcak yemek dağıtımı, kamptaki çocuklar için oyun parkı, 5-10 yaşlarındaki çocuklar için Öğrenme Merkezi, gençler için Meslek Edindirme Kurs Merkezi açılması da yer alıyor.

Myanmar'ın Arakan bölgesinde 2017'de başlayan şiddet olayları neticesinde Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Aynı yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mülteci kamplarına yaptığı ziyaretle dünya kamuoyunun dikkati bu olaya çekilmişti.

Göç sonrası Cox Bazar kenti sınırları içerisine kurulan 22 mülteci kampında hala 1 milyondan fazla kişi hayatlarına devam etmeye çalışıyor.