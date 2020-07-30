TİKA, Bangladeş'te sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara bayramlık hediye etti - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'te sokakta yaşayan ya da çalışan çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla kıyafet ve okul çantası dağıttı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Kurban Bayramı vesilesiyle 109'u kız ve 91'i erkek olmak üzere 200 çocuğa tam takım bayram kıyafeti ve okul çantası yardımı yapıldı.

TİKA'nın çocuklar için hazırladığı bayramlıkların dağıtım törenine Türkiye'nin Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Bölge Belediye Başkanı Asif Ahmed, TİKA Koordinatörü İsmail Gündoğdu ve DAM Genel Sekreteri Khalilur Rahman katıldı.

Büyükelçi Turan, törende yaptığı konuşmada, çocuklar sayesinde iki toplum arasındaki dostluk bağlarının çok uzun seneler süreceğini kaydetti.

TİKA Koordinatörü Gündoğdu ise "Bir toplumda çocuklar mutlu ise o toplum mutludur." ifadelerini kullandı.

Bölge Belediye Başkanı Ahmed ve DAM Genel Sekreteri Rahman da desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Bangladeş basınına göre, sokaklarında yaklaşık 700 bin çocuğun yaşadığı kentte faaliyet gösteren DAM (Dhaka Ahsania Mission) adlı sivil toplum kuruluşu, sokaklarda su, çiçek ve kolye gibi malzemeler satarak ailelerinin geçimine destek olmaya çalışan çocuklara ücretsiz el becerisi kazanma, temizlenme ve dinlenme konularında yardımcı oluyor.