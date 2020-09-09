Tıka basa dolan otobüsün kapısına sıkışmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Tıka basa dolan otobüsün kapısına sıkışmaktan son anda kurtuldu

Otobüslerde sosyal mesafesiz balık istifi yolculuk

Toplu taşıma araçları virüsü tanımadı

İSTANBUL - Otobüslere getirilen ayakta yolcu yasağına rağmen İstanbul'da sabah saatlerinde alışıldık görüntüler yaşandı. Belediye otobüsleri tıklım tıklım dolarken, bir kadın yolcu kapının arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklaması sonrası İçişleri Bakanlığınca otobüslerde ayakta yolcu alınmaması için genelge yayınlanmıştı.

Getirilen yasağa rağmen İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve metrobüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği bugün de görüldü. Belediye otobüslerinde araçlarında yolcuların ayakta yolculuk ettiği görüldü. Bazı otobüs şoförleri yolcuları uyarsa da işlerine gitmek isteyen vatandaşlar dolu olan otobüslere binmekten kaçınmadı.

Yenibosna'da bir İETT otobüs şoförü durakta bekleyen tüm yolcuları araca aldı. Otobüsü ağzına kadar doldurun şoför kapıyı kapattığı sırada bir kadın yolcu kapının arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Toplu taşıma araçlarındaki sosyal mesafenin aldırış edilmemesi bazı vatandaşlar tarafından tepki toplasa da kimi vatandaşlar da virüse aldırış etmeden yolculuk yapmaya devam ediyor.