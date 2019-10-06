Tıka basa doldurdukları araçla akan trafikte böyle ilerlediler
1 saat önce
Tıka basa doldurdukları araçla akan trafikte böyle ilerlediler -Otomobile aşırı ağırlık yüklediler, trafikte tehlike saçtılarANKARA - Başkentte otomobilinin üzerine aşırı ağırlık yükleyen bir kişi trafikteki araçları tehlikeye atarak yoluna devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:02 Kaynak: İHA
Tıka basa doldurdukları araçla akan trafikte böyle ilerlediler
-Otomobile aşırı ağırlık yüklediler, trafikte tehlike saçtılar
ANKARA - Başkentte otomobilinin üzerine aşırı ağırlık yükleyen bir kişi trafikteki araçları tehlikeye atarak yoluna devam etti.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir yolunun Konya yolu bağlantısında seyreden otomobilin üzerine ve bagajına görüş açısını kapatacak şekilde aşırı ağırlık yükleyen bir kişi trafikteki araçları tehlikeye atarak yoluna devam etti. Ayrıca, görüntülerde otomobilin üzerinde ve bagajında bulunan ağırlıkların kağıt olduğu dikkat çekti.
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