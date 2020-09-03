Tıka basa dolu otobüsler pes dedirtti - Son Dakika

Tıka basa dolu otobüsler pes dedirtti

Otobüste adım atılacak yer kalmadı

Kurallara uymayan şoförlere ceza yağdı

İSTANBUL - Korona virüs salgınına karşı getirilen yolcu kısıtlamasına rağmen Avcılar- Esenyurt hattında çalışan Özel Halk otobüsünde sosyal mesafe kuralı bir yana, araç içerisinde ayakta duracak yer bile olmaması pes dedirtti. Polis ekipleri tarafından durdurulan araca ceza kesildi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfsızsıhha Kurulu'nun belirlediği sayıdan fazla yolcu taşıyan araçlara ceza kesildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce Esenyurt ilçesinde denetleme gerçekleştirildi. Yolcu kısıtlamasına rağmen yasağa uymayan minibüs ve otobüslere ceza yağdı. Durdurulan özel halk otobüsünde fazladan 10 yolcu çıktığı için Hıfsızsıhha Kanununa muhalefetten 789 lira para cezası kesildi.

Vatandaş isyan etti

Vatandaşlar salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti. İşlerine giderken araçları kullanmak durumunda olduklarını vurgulayan vatandaşlar, araç sayısındaki yetersizliğe dikkat çekti. Korkudan çift maske taktığını söyleyen bir vatandaş ise, "Zorunluluktan dolayı binmek zorundayız. İşe gitmek için başka şansımız yok. Maalesef herkesin özel arabası yok. Para kazanmak için çalışmak ve işe gitmek durumundayız. Ölümcül bir hastalık var bizim nasıl yolculuk ettiğimizi görüyorsunuz? Sefer sayısını arttırılsın bizde böyle yolculuk yapmayalım" diye konuştu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde denetimler gün boyu devam edecek.