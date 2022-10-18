TİKA Başkanı Kayalar: "AA'yla düzenlediğimiz savaş muhabirliği eğitimine tüm dünyadan talep var"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle yürütülen savaş muhabirliği eğitimine tüm dünyadan talep olduğunu, bu yıl 16 ülkeden 30 yabancı medya mensubunun eğitime katıldığını ifade etti.

Kayalar, AA, Polis Akademisi ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen 22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi ve AA ile TİKA arasındaki eğitim alanındaki iş birlikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TİKA'nın 30 yıldır Türkiye'nin dost elini, projeler vasıtasıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını kaydeden Kayalar, "Bu projeleri gerçekleştirirken en önemli paydaşlarımız, ülkemizin tecrübesine sahip kurumları oluyor. Bu bağlamda da Anadolu Ajansımız artık yüzü aşkın bir senedir ülkemizin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Biz de özellikle medya eğitimlerinde Anadolu Ajansımızla uzun süredir çok verimli iş birliklerine imza atıyoruz." diye konuştu.

Hem geleneksel hem de dijital medya alanlarında TİKA olarak iş birlikleri inşa ettiklerini anlatan Kayalar, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda artık medya eğitimlerinin en değerli gördüğümüz sac ayaklarından birisi, savaş muhabirliği eğitimi. Biz Anadolu Ajansımızla bu bağlamda savaş muhabirliği eğitimi kapsamında da çok verimli iş birliklerine imza attık. AA'yla düzenlediğimiz savaş muhabirliği eğitimine tüm dünyadan talep var. Bu sene üç eğitim gerçekleştirdik. Bu üç eğitim, toplamda 16 ülkeden 30 katılımcının ülkemize gelip, yerinde, uygulamalı bir şekilde savaş şartlarında en iyi haberciliği nasıl yapabileceklerine dair hem teorik hem de saha bilgisini edindiği bir program oldu."

Kayalar, medya alanındaki eğitimlerin TİKA'nın en başarılı iş birliklerinden biri olduğunun da altını çizerek, "Bu medya eğitimlerinin de savaş muhabirliği kısmı artık marka olmuş bir eğitim programı oldu. Bu bağlamda da hem Genel Müdürümüz (Serdar Karagöz) olmak üzere Anadolu Ajansı yöneticilerine, hem Polis Akademisi Başkanımız ve çalışanlarına, yine ülkemize gelerek bu zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimizi biz bir borç biliyoruz." dedi.

"Dünyanın dört bir yanından medya mensubu savaş muhabirliği eğitimi almak istiyor"

AA'nın, savaş muhabirliği eğitimini 10 yıldır verdiğini hatırlatan Kayalar, TİKA'nın bu projenin her safhasında yer almaya ve katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Kayalar, verilen eğitimler söz konusu olduğunda AA ve Polis Akademisinin çok ciddi birikime sahip olduğunu belirterek, "Artık dünyanın dört bir tarafından medya mensuplarının bu eğitimi almak için ülkemize gelip bu işlerin bir parçası olmak istediğine dair de sahadan bilgiler alıyoruz." diye konuştu.

"Hiç olmadığı kadar iletişimin üst düzeyde önemli olduğu bir çağdayız." değerlendirmesini yapan Kayalar, dijital medya önem kazanırken geleneksel medyanın da ağırlığını koruduğunu söyledi.

Medyanın şekil değiştirdiğini kaydeden Kayalar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu alanda yenilikçi uygulamaları eğitimlerimizle dünyanın dört bir yanından gelen medya mensuplarıyla paylaşıyoruz. Savaşlar günümüzün bir gerçeği. Şu anda hepimiz deneyimliyoruz. Savaşların dışında adı belki savaş olmayan ama bölgesel birçok çatışmalara da dünya sahne oluyor. Tabii bu eğitimlerle sahadaki o zorlu şartlardan dünyayı sahadaki gerçeklere dair bilgilendirecek tecrübeyi arkadaşlarımız ediniyor. Bu bağlamda da zaten Anadolu Ajansımız gerçekten dünyaya bu konuda rüştünü ispat etmiş yüz akı bir kuruluşumuz. Bu eğitimler sonrasında da arkadaşlarımız hem Anadolu Ajansımızın hem de Polis Akademisinin tecrübesiyle gittikleri ülkelerde daha da donanımlı bir şekilde çalışmaların bir parçası oluyor."

TİKA, AA ve Polis Akademisi iş birliğiyle 26 Eylül'de başlayan savaş muhabirliği eğitimini başarıyla tamamlayan 14'ü yabancı 25 medya mensubu, 7 Ekim'de düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.