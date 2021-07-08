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TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı - Son Dakika

TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı

08.07.2021 23:21

- TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde Türk ozanı Aşık Kamandar Efendiyev'in TİKA tarafından restore edilen ev müzesinin açılışını yaptı.

- TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı

TİFLİS - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde Türk ozanı Aşık Kamandar Efendiyev'in TİKA tarafından restore edilen ev müzesinin açılışını yaptı.

Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde bulunan Marneuli kentine bağlı Kür-üstü Kepenekçi köyünde Türk ozanı Aşık Kamandar Efendiyev'in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından restore edilen evi müze olarak törenle açıldı. TİKA Başkanı Serkan Kayalar tarafından açılışı yapılan ev müzenin açılış törenine, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Gürcistan Kültür, Spor ve Gençlik Bakanı Yardımcısı Kakha Sikharulidze, Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçisi Faik Guliyev, Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Kordinatörü Necla Demirdağ, milletvekili Zaur Darğallı, Marneuli Belediye Meclis başkanı Amiran Giorgadze, Türk ve Azerbaycanlı iş adamları, aşıklar, aydınlar, STK başkanları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandığı sahnede kürsüden konuşan Gürcistan Kültür, Spor ve Gençlik Bakanı Yardımcısı Sikharulidze, müzenin onarımına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Kamandar'ın sanatı sadece Gürcistan'da değil, yurtdışında da biliniyor" ifadelerini kullandı. Gürcistan müziğinin zenginliği ile ayırt edildiğini aktaran Sikharulidze, Gürcistan'ın aşık ve folklor sanatına büyük önem verdiğini açıkladı.

"Tarih boyunca Azerbaycanlılar, Türkler ve Gürcüler dostluk içinde yaşamışlar"

Sikharulidze'nin ardından konuşan Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdi. Kerimov, "Kardeş Türkiye ile birlikte Gürcistan'da bir Azerbaycan kültür merkezinin açılışına katılmamız semboliktir. Tarih boyunca Azerbaycanlılar, Türkler ve Gürcüler dostluk içinde yaşamışlar ve birbirlerinin kültürlerine büyük saygı duymuşlardır. Aşık Kamandar doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir ve eserleri bir mükemmellik örneğidir, eserlerinin her satırında felsefi bir düşünce vardır. Gürcistan, kardeş Türkiye ve Azerbaycan'ın altın fonlarında onun eşsiz sesinin örnekleri yer almaktadır. Müzenin devlet tescili için Gürcistan hükümetine teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye, Gürcistan'ın batı ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde tesis etmesine stratejik anlamda olanak sağlayan bir köprüdür"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Kayalar ise, "Aşık Kamandar ev müzesinin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyorum. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanımız Nuri Ersoy'un selamlarını sizlere iletmek isterim. Coğrafi yakınlık, ortak tarih ve kültürel bağlar Gürcistan ile Türkiye arasındaki tarihi bağların, ortak değerlerin ve komşuluk ilişkilerinin sağladığı pek çok fırsatlarda bulunmaktadır. Gürcistan nasıl bizi ata yurtlarımızdaki kardeşlerimize bağlayan bir köprüyse, Türkiye de Gürcistan'ın batı ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde tesis etmesine stratejik anlamda olanak sağlayan bir köprüdür. Pandemi sonrasında özellikle ekonomi, üretim, istikrarına katkı verecek sektörlerle yanı sıra sosyal projeler ile insan kaynağı kapasitesini genişletecek projelere destek vermeyi planlıyoruz. Sözlerime son verirken, iki dost ülke arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam edeceğine olan inancımı yineliyorum ve açılacak olan müzemizin ortak kültürel mirasımızın en güzel şekilde hizmet vermesini temenni ediyor ve emeği geçen her kese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kayalar ile beraber Kerimov, Sikharulidze ve diğer yetkililer ev müzesinin kurdelesini keserek resmi açılışı yaptı.

"Kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması alanında projelerimizi sürdüreceğiz"

Kayalar, konuşmasının ardından basına verdiği demeçte, Gürcistan'da yaşayan Azerbaycan kökenli halk için çok önemli bir isim olan aşıklık geleneğinin sadece Gürcistanlı değil, aynı zamanda Azerbaycan'dan ülkemize kadar bilinen bir ismin müze evi projesini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Bu projeyi gerçekleştirmek bizi ayrı bir şekilde mutlu etti, çünkü aşıklık geleneği gerçekten bölgeler arasında dostluk köprüleri ve kültüründe çok önemli taşıyıcısı bir gelenektir" diyen Kayalar, "Bu manada söz konusu projeye destek vermek bizim için ayrıca önemli. Burada üç ülkeyi (Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan) bu proje vasıtasıyla buluşturmada bu manada çok önemli bir yere sahip. İnşallah bundan sonra da TİKA olarak her alanda olduğu gibi kültür alanında da ortak kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması alanında projelerimizi sürdüreceğiz. Ben başta Gürcistan makamlarına ve Azerbaycan Kültür ve Turizm bakanına, sayın büyükelçiliğimize ve ofis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aşık Kamandar, Azerbaycan ozan-aşık sanatının önde gelen sanatçılarından biridir. Kamandar, 1984 yılında "Azerbaycan'ın Onurlu Kültür İşçisi" ve 1999 yılında Gürcistan'ın en yüksek ödülü olan "Şeref" onursal nişanına layık görülmüştür.

TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı
TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı
TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı
TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı

Serkan Kayalar, Gürcistan, Türk, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı - Son Dakika


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