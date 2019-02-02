Tika Başkanı Serdar Çam İtalya'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, İtalya'da yenilenen ve çevre düzenlemesi yapılan Türk şehitliği ve mescidini ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, İtalya'da yenilenen ve çevre düzenlemesi yapılan Türk şehitliği ve mescidini ziyaret etti.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırvatistan'daki saha ziyaretinin ardından İtalya'ya geçen TİKA Başkanı Çam, Trieste'de restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılan Türk Şehitliği ve mescidini yüklenici firma yetkilileri ile inceledi.



Çalışmaları yerinde inceleyen Çam, TİKA'nın Osmanlı mirası köprüleri, camileri, türbeleri restore ederek koruma çalışmalarının yanı sıra Avusturya, Myanmar, Irak, Bosna Hersek gibi birçok ülkedeki Türk şehitliklerini ihya ederek şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıktıklarını kaydetti.



TİKA'nın yaptığı çalışmalar neticesinde mezarlık içerisinde daha önce mescit olarak kullanılan ve gasilhaneye çevrilen alanın yeninden mescit olarak kullanılması amacıyla duvar ve tavan için gerekli tamiratlar yapıldı.



Mescidin çatısı ve diğer yapıları güçlendirilirken mezarlık alanı içerisinde yeni bir gasilhane yapıldı. Çöken istinat duvarı yeniden yenilendi ve yürüyüş yolları yapıldı. Bunların yanı sıra şehitliğin dışarısında ziyaretçilerin yararlanabileceği, Osmanlı mimarisini yansıtan çeşme inşa edildi.



Trieste'deki Şehitlik Camii arazisinde bulunan Türk Şehitliği ve mescidin restorasyonu ve çevre düzenlemesi TİKA tarafından geçen sene tamamlanmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti, İdam Kararı Verilen Türk Şoför İçin Harekete Geçti

Fenerbahçe'nin Rakibi Zenit, Türk asıllı Serdar Azmoun'u Transfer Etti

İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı

Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz