TİKA, binlerce Kenyalı çiftçinin hayatını değiştirdi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'da modern tesisler kurarak kümes hayvancılığı, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilerin hayatını değiştirdi.

TİKA, geçen hafta ülkenin en modern kuluçka merkezi ve tavuk yemi tesislerinden birini kurmasının ardından şimdi de Nandi eyaletindeki 3 bin 500 üyeli süt kooperatifine sağladığı Türk üretimi tarım makineleriyle bölgedeki en büyük yem üretim tesisini kurdu.

Projeyle yağışlı mevsimde haftalık 20 ton silaj ve 50 ton kuru yem üretimi sağlanarak süt üretiminin yüzde 30 artması bekleniyor.

TİKA Nairobi Ofisi tarafından üç yıldır sürdürülen "Sürdürülebilir Organik Geçim Kaynakları Geliştirme Programı"nın (SOLEP) bir parçası olarak hayata geçirilen proje kapsamında, Lessos Tarım Kooperatifine çift sıra ve tek sıra silaj kıyım makinesi, otluk kıyım makinesi, 8 tonluk römork, silaj paketleme makinesi, yem değeri ve aflatoksin gibi zararlı etmenleri tespit için temel laboratuvar malzemesi, yem öğütücüsü Türkiye'deki firmalardan temin edilerek teslim edildi.

Projenin uygulamalı eğitim sürecinde üretilen ilk kuru yem ve silaj, kooperatif üyelerine dağıtıldı.

Kooperatif Başkanı James Letting, teslim törenindeki konuşmasında, TİKA'ya teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"Nandi bölgesindeki lider süt üreticilerinden biri olan kooperatifimiz, çoğu el emeğiyle hasat edilen mısır ve otlardan silaj yaparak yem üretimi sağlamaktaydı. TİKA'nın temin ettiği makinelerle tümüyle otomasyona geçen üretimle üyelerimiz tonlarca ürünü kısa sürede yeme dönüştürebilecek."

Süt üretimi yüzde 30 artacak

TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, yaptığı açıklamada, "Çiftçileri, hayvan yemi üretimi ve besleyici silaj metotları kullanmak için gerekli en modern makineler ile destekledik, proje ile yağışlı mevsimde haftalık 20 ton silaj ve 50 ton kuru yem üretimi sağlanacak olup, süt üretiminin yüzde 30 oranında artmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tesiste üretilen ilk hayvan yemlerinin dağıtıldığı kooperatif üyelerinden Benjamin Muigey, sahip olduğu 7 adet Freisian cinsi süt ineğinin yem masraflarını, sattığı sütlerle karşılamaya çalıştığını ancak yem fiyatlarındaki artış nedeniyle zorlandığını söyledi.

Muigey, verilen yemlerin kalitesine dikkati çekerek "Yemi kooperatiften piyasadan ucuza alacak olmak çok güzel, süt üretimi artarsa hayvan sayısını da artırmayı düşünüyorum." dedi.

TİKA, geçen hafta Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Kurumuna (KALRO) sağladığı Türk malı ekipmanla ülkenin kamuya ait en modern kuluçka merkezi ve tavuk yemi tesislerinden birini kurmuştu.