TİKA, binlerce Kenyalı çiftçinin hayatını değiştirdi - Son Dakika

TİKA, binlerce Kenyalı çiftçinin hayatını değiştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'da modern tesisler kurarak kümes hayvancılığı, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilerin hayatını değiştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'da modern tesisler kurarak kümes hayvancılığı, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilerin hayatını değiştirdi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü

TİKA, geçen hafta ülkenin en modern kuluçka merkezi ve tavuk yemi tesislerinden birini kurmasının ardından şimdi de Nandi eyaletindeki 3 bin 500 üyeli süt kooperatifine sağladığı Türk üretimi tarım makineleriyle bölgedeki en büyük yem üretim tesisini kurdu.

Projeyle yağışlı mevsimde haftalık 20 ton silaj ve 50 ton kuru yem üretimi sağlanarak süt üretiminin yüzde 30 artması bekleniyor.

TİKA Nairobi Ofisi tarafından üç yıldır sürdürülen "Sürdürülebilir Organik Geçim Kaynakları Geliştirme Programı"nın (SOLEP) bir parçası olarak hayata geçirilen proje kapsamında, Lessos Tarım Kooperatifine çift sıra ve tek sıra silaj kıyım makinesi, otluk kıyım makinesi, 8 tonluk römork, silaj paketleme makinesi, yem değeri ve aflatoksin gibi zararlı etmenleri tespit için temel laboratuvar malzemesi, yem öğütücüsü Türkiye'deki firmalardan temin edilerek teslim edildi.

Projenin uygulamalı eğitim sürecinde üretilen ilk kuru yem ve silaj, kooperatif üyelerine dağıtıldı.

Kooperatif Başkanı James Letting, teslim törenindeki konuşmasında, TİKA'ya teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"Nandi bölgesindeki lider süt üreticilerinden biri olan kooperatifimiz, çoğu el emeğiyle hasat edilen mısır ve otlardan silaj yaparak yem üretimi sağlamaktaydı. TİKA'nın temin ettiği makinelerle tümüyle otomasyona geçen üretimle üyelerimiz tonlarca ürünü kısa sürede yeme dönüştürebilecek."

Süt üretimi yüzde 30 artacak

TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, yaptığı açıklamada, "Çiftçileri, hayvan yemi üretimi ve besleyici silaj metotları kullanmak için gerekli en modern makineler ile destekledik, proje ile yağışlı mevsimde haftalık 20 ton silaj ve 50 ton kuru yem üretimi sağlanacak olup, süt üretiminin yüzde 30 oranında artmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tesiste üretilen ilk hayvan yemlerinin dağıtıldığı kooperatif üyelerinden Benjamin Muigey, sahip olduğu 7 adet Freisian cinsi süt ineğinin yem masraflarını, sattığı sütlerle karşılamaya çalıştığını ancak yem fiyatlarındaki artış nedeniyle zorlandığını söyledi.

Muigey, verilen yemlerin kalitesine dikkati çekerek "Yemi kooperatiften piyasadan ucuza alacak olmak çok güzel, süt üretimi artarsa hayvan sayısını da artırmayı düşünüyorum." dedi.

TİKA, geçen hafta Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Kurumuna (KALRO) sağladığı Türk malı ekipmanla ülkenin kamuya ait en modern kuluçka merkezi ve tavuk yemi tesislerinden birini kurmuştu.

Kenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, binlerce Kenyalı çiftçinin hayatını değiştirdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 18:44:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA, binlerce Kenyalı çiftçinin hayatını değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]