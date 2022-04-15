TİKA, Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde iftar verdi - Son Dakika
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TİKA, Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde iftar verdi

15.04.2022 12:26
TİKA, Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde iftar programı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde iftar programı düzenledi.

Bosna Savaşı'nda Sırplar tarafından temellerine kadar yıkılan ve TİKA'nın desteğiyle onarılarak 2016'da yeniden ibadete açılan tarihi Ferhad Paşa (Ferhadiye) Camisi'nde 100 kişilik iftar verildi.

Programa, Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosu Oğuz Kılıç ve Banja Luka Müftüsü Nusret Abdibegovic ve çok sayıda Boşnak katıldı.

Banja Luka'da ramazan kumanyası dağıtıldı

TİKA, genel merkezi Bosna Hersek'te bulunan ve bu yıl kuruluşunun 109. yılını kutlayan Merhamet Derneği ile iş birliği içerisinde Banja Luka'da 100 ramazan kumanyası dağıttı.

TİKA Bosna Hersek Program Koordinatörü Muhammed Ünal, yaptığı açıklamada, ramazan boyunca 900 kumanya daha dağıtılacağını ifade etti.

TİKA, Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde iftar verdi
TİKA, Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde iftar verdi
TİKA, Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde iftar verdi

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Kaynak: AA

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