TİKA, Bosna Hersek'in Kovid-19 ile mücadelesine desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek Maarif Okulları iş birliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında el dezenfektanı üretimi gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzemeler sağlanarak, Saraybosna Maarif Lisesi iş birliğinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen reçeteye göre 500 litre el dezenfektan üretildiği bildirildi.

Açıklamada, el dezenfektanlarının ülkedeki eğitim ve sağlık kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına da dağıtıldığı aktarıldı.

Saraybosna Maarif Lisesi'nde kimya öğretmeni olarak çalışan Adel Polutak, salgınla mücadelede Bosna Hersek'e bu tarz bir projeyle katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Destek verilen kurumlardan Saraybosna İşitme Engelliler Merkezi çalışanı Naim Salkovic de Türk halkına ve devletine teşekkür ederek, TİKA ile iş birliği içinde özel gereksinimli çocuklar ile gençlerin eğitim ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.