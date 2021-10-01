TİKA, Bosna Hersek'te Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı kurdu - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Saraybosna Üniversitesi Ormancılık Fakültesi bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in yaklaşık yarısının ormanlarla kaplı olduğu ve orman ürünleri noktasında oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip olduğu ifade edilerek ülkedeki doğal kaynakların yönetimi, toprağın ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında yapılacak araştırmalarda, sektörde görev yapan öğrenci, akademisyen ve çalışanlara yönelik sunulacak eğitimlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı'nın kurulduğu belirtildi.

Saraybosna Üniversitesi Ormancılık Fakültesinin eğitim, bilimsel ve ormancılık kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, "Kurulan laboratuvar geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin analiz edilmesi, doğal dengenin korunması ve bütüncül bir çerçevede sektöre yönelik çalışmaların yapılmasına imkan sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, laboratuvar eğitimlerinin gelecek aylarda tamamlanacağı belirtilerek TİKA'nın temel laboratuvar ve ormancılık eğitimi vereceği kaydedildi.