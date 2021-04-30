TİKA, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda ve hijyen paketi dağıttı - Son Dakika

TİKA, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda ve hijyen paketi dağıttı

30.04.2021 16:17
TİKA, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda ve hijyen paketi dağıttı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda ve hijyen malzemesinden oluşan destek paketlerini ulaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda ve hijyen malzemesinden oluşan destek paketlerini ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş Veli Yılı" ve "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmesi vesilesiyle TİKA'nın başlatmış olduğu "Erenler Sofrası" Bosna Hersek'te ihtiyaç sahipleriyle buluştu.

Program kapsamında başkent Saraybosna'nın yanı sıra Tuzla, Srebrenitsa, Vitez, Glamoc, Kupres, Bosanska Kostajnica, Prijedor, Doboj, Teslic, Kotor Varos, Bosanski Samac, Modrica, Prnjavor ve Derventa'da ikamet eden ihtiyaç sahibi toplam 1000 aileye gıda ve hijyen destek paketleri dağıtıldı.

Paketler TİKA ile Bosna Hersek İslam Birliği ve yerel dernekler iş birliğinde dağıtılırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen dağıtım törenine, Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosu Oğuz Kılıç, Bosna Hersek Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal ve yardımdan faydalanan aileler katıldı.

Dağıtım programında konuşan Kılıç, insani yardımlar konusunda tarihinden ve kültüründen kaynaklanan güçlü bir geleneğe sahip olan Türkiye'nin, dünyanın her köşesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırdığını anımsattı.

Kılıç, "Bu çerçevede, Bosna Hersek'teki kardeşlerimize de her alanda yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz." diye konuştu.

Sağlanan destekten dolayı Türk halkına teşekkür eden Vrbanjac da salgına rağmen ihtiyaç sahiplerinin unutulmamasının önemine işaret ederek, TİKA'nın her yıl düzenlediği ramazan programları ile bu görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Ünal ise TİKA'nın dayanışma ve paylaşma ikliminin hakim olduğu ramazan ayında Türkiye'nin yardım elini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirtti.

Bu yıl ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin, Anadolu'nun kalbi olarak görülen değerlerden ilham alınarak "Erenler Sofrası" adı altında düzenlendiğini anımsatan Ünal, "Bosna Hersek genelinde gıda ve hijyen olmak üzere toplam 25 tonluk destek malzemeleri ihtiyaç sahibi 5000 kişiye ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.???????

Saraybosna, Türkiye, Ramazan, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda ve hijyen paketi dağıttı - Son Dakika


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