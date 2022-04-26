TİKA, Çadlı 20 kadına mesleki eğitim verip dikiş makinesi hibe etti - Son Dakika
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TİKA, Çadlı 20 kadına mesleki eğitim verip dikiş makinesi hibe etti

26.04.2022 01:41
TİKA, Çadlı 20 kadına mesleki eğitim verip dikiş makinesi hibe etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'da dikiş eğitimi verdiği 20 kadına, geçimlerini sağlamaları için dikiş makinesi bağışladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'da dikiş eğitimi verdiği 20 kadına, geçimlerini sağlamaları için dikiş makinesi bağışladı.

Başkent Encemine'nin Digil semtindeki yerel Avoca Derneğinin genel merkezinde sertifika programı düzenlendi. Programa, Çad Mesleki Eğitim ve Sanayi Bakanı İsabel Husna Casseri, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız ve TİKA Koordinatörü Vedat Baş katıldı.

Baş, yaptığı konuşmada, söz konusu eğitimin amacının Çad'da sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak ve kadın girişimciliğini desteklemek olduğunu belirtti.

Toplam 20 kadının faydalandığı eğitimde her katılımcıya TİKA tarafından birer dikiş makinesi hediye edildi. Avoca Derneğine de 8 dikiş makinesi bağışlandı.

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Mustafa Varank, Mesleki Eğitim, TİKA, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Çadlı 20 kadına mesleki eğitim verip dikiş makinesi hibe etti - Son Dakika


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