TİKA, Çadlı mahkumlar için dikiş atölyesi kurdu - Son Dakika
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TİKA, Çadlı mahkumlar için dikiş atölyesi kurdu

13.10.2022 00:00
TİKA, Çadlı mahkumlar için dikiş atölyesi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'ın en büyük cezaevi olan Klessoum Tutuklu ve Islahevi'ne kadın ve erkek tutukluların vardiyalar halinde eğitim görecekleri tam teşekküllü modern bir dikiş atölyesi kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'ın en büyük cezaevi olan Klessoum Tutuklu ve Islahevi'ne kadın ve erkek tutukluların vardiyalar halinde eğitim görecekleri tam teşekküllü modern bir dikiş atölyesi kurdu.

Atölyenin açılış törenine Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, TİKA Çad Program Koordinatörü Vedat Baş, İnsan Hakları ve Adalet Bakanlığı ile Mesleki Eğitim ve Esnaf Bakanlığından temsilciler katıldı.

TİKA, 3 binden fazla tutuklunun bulunduğu Klessoum Tutuklu ve Islahevi'nde kurduğu dikiş atölyesi ile 20 adet dikiş makinesi ve ihtiyaç duyulan bütün ekipmanlar ve elbise yapmak için çok miktarda kumaş ve sarf malzemesi hibe etti.

TİKA Çad Program Koordinatörü Baş, AA muhabirine, TİKA'nın kurduğu dikiş atölyesinde kadın ve erkek tutukluların tahliyeleri sonrası suçtan uzak bir şekilde topluma kazandırılmaları ve ekonomik bağımsızlıklarını elde edebilecekleri mesleki bir beceri edinmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Baş, "Projenin en önemli çıktıları arasında orta ve uzun vadede işsizlik ve suç oranlarının azaltılması yer alıyor. Dikiş atölyesinde üretilecek ürünlerin satışından elde edilecek gelirlerle de bu atölyenin faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması planlanıyor." ifadelerini kulandı.

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Kaynak: AA

Encemine, Çad, Güncel, Son Dakika

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