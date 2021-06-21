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Tika Cezayir'de Kültürel Mirasımızı Korumaya Devam Ediyor - Son Dakika

Tika Cezayir'de Kültürel Mirasımızı Korumaya Devam Ediyor

21.06.2021 11:06
Tika Cezayir'de Kültürel Mirasımızı Korumaya Devam Ediyor, System.String[]

Cezayir'in Relizan vilayetine bağlı Kalaa beldesinde bulunan Osmanlı Devleti dönemine ait namazgah Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendi.

Cezayir'in Relizan vilayetine bağlı Kalaa beldesinde bulunan Osmanlı Devleti dönemine ait namazgah Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendi.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi İshak Reis'in 600 askeriyle şehit düştüğü Relizan vilayetine bağlı Kalaa beldesinde bulunan ve 1734 yılında inşa edilen namazgah TİKA tarafından yenilenerek ibadete açıldı. Namazgahtaki ilk bayram namazı ise yenileme çalışmaları devam ederken geçtiğimiz ramazan bayramında belde halkı tarafından eda edilmişti.

Kalaa Beldesi Belediye Başkanı Keddar El-Hadj TİKA'nın tarihi namazgahı yeniden beldeye kazandırdığı için belde halkı adına teşekkürlerini ifade ederek, TİKA'nın beldedeki diğer tarihi eserlere de sahip çıkmasını istediklerini, bu çalışmalar vesilesiyle de Kalaa'nın eski güzel günlerine dönmesini arzuladıklarını belirtti.

TİKA Cezayir koordinatörü Dr. Alparslan Çevik ise Kalaa beldesinin her iki ülkenin tarihi açısından önemli bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, Cezayir Kültür ve Sanatlar Bakanlığı'ndan beldede çalışma yapılabilmesi için izin talep edildiğini, 2020 yılı sonlarına doğru gerekli izinlerin alınmasının ardından beldede bulunan ortak kültürel mirasımızı yaşatmaya yönelik faaliyetlerin hayata geçirilmeye başlandığını belirterek, namazgah yenileme faaliyetinin ardından çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Kalaa (Kal'atü Beni Raşid) Beldesi'nde 16. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan Türk varlığı günümüzde de devam etmektedir. Halen, Çavuş, Osman, Türkmen gibi birçok Türk soy ismini taşıyan ailelerin yaşadığı beldede bulunan Sidi Dahman türbesinde, 1518 yılında kale savunmasında şehit düşen İshak Reis'in gömülü olduğu iddia edilmektedir. Beldede bulunan ve İshak Reis ile birlikte şehit düşen 600 Osmanlı askeriyle, 1832'de Fransız işgaline direniş gösterdikleri için idam edilen belde halkının birlikte gömülü olduğu bir mağaranın şehitliğe dönüştürülmesine yönelik çalışmalar da TİKA tarafından yürütülmektedir.

Osmanlı Devleti, Cezayir, Şehit, TİKA, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tika Cezayir'de Kültürel Mirasımızı Korumaya Devam Ediyor - Son Dakika


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