TİKA Covid-19 ile mücadele eden Pakistan'a desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Lahor ve Mardan şehirlerinde, korona virüs salgınından etkilenen 600 yevmiyeli işçi ailesine temel gıda paketi desteğinde bulunuldu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen yeni tip koronaya karşı, Pakistan Hükümeti tarafından sıkı tedbirler alınıyor. Bu tedbirler kapsamında, Pencap ve Hayber Paktunva eyaletlerinde market, kafeterya ve birçok mağaza kapanmış durumda. Ülkedeki bu zor durum, en çok geçimini gündelik kazanç ile elde eden işçiler ve ailelerini etkiliyor.



TİKA, korona virüsten en çok etkilenen Pencap Eyaleti'nde Lahor şehri ve Hayber Paktunva eyaletinde Mardan şehirlerinden toplam 600 aileye gıda paketi desteğinde bulundu. Projeden 3 bin kişinin faydalanması bekleniyor. - ANKARA