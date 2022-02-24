TİKA, Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin tadilatını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA, Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin tadilatını yaptı

24.02.2022 14:08
TİKA, Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin tadilatını yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Senegal'deki "Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin (CNAO -Centre National d'Appareillage Orthopedique) tadilat ve donatımı gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Senegal'deki "Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin (CNAO -Centre National d'Appareillage Orthopedique) tadilat ve donatımı gerçekleştirildi.

Projenin açılış törenine, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz, TİKA Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit, Yunus Emre Enstitüsü Dakar Direktörü Merve Işık Elsıkma, Senegal Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Alphonso Thiaw, Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi Müdürü Dr. Bineta Diabel Ba Mbacke ile hastanede görevli sağlık personeli katıldı.

Proje ile protez ve ortez imalat atölyesinin tadilatı ve Türkiye'den temin edilen yerli üretim makine ve ekipmanlarla donatımı sağlandı.

Merkezde çalışan uzmanlara, Türkiye'den Senegal'e gelen uzmanlarca cihazların kullanımına yönelik uygulama ve rehabilitasyon eğitimleri verildi.

Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nden yılda 2 bin 500 hastanın faydalanması öngörülüyor.

Protez-ortez imalat atölyesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve beyin felçli çocuklar için rehabilitasyon bölümü bulunan merkeze, TİKA tarafından ilk olarak 2018'de vücut kitle endeksi rehabilitasyon salonu için tadilat ve donanım desteği verilmişti.

TİKA, Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin tadilatını yaptı
TİKA, Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin tadilatını yaptı
TİKA, Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin tadilatını yaptı
TİKA, Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin tadilatını yaptı

YORUMLAR
500
TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesinde anahtar konumda bir ülke olan Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor' Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesinde anahtar konumda bir ülke olan Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor'

Rehabilitasyon, Türkiye, Senegal, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin tadilatını yaptı - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:36:22. #1.12#
SON DAKİKA: TİKA, Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin tadilatını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement