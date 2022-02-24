TİKA, Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin tadilatını yaptı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Senegal'deki "Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nin (CNAO -Centre National d'Appareillage Orthopedique) tadilat ve donatımı gerçekleştirildi.

Projenin açılış törenine, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz, TİKA Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit, Yunus Emre Enstitüsü Dakar Direktörü Merve Işık Elsıkma, Senegal Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Alphonso Thiaw, Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi Müdürü Dr. Bineta Diabel Ba Mbacke ile hastanede görevli sağlık personeli katıldı.

Proje ile protez ve ortez imalat atölyesinin tadilatı ve Türkiye'den temin edilen yerli üretim makine ve ekipmanlarla donatımı sağlandı.

Merkezde çalışan uzmanlara, Türkiye'den Senegal'e gelen uzmanlarca cihazların kullanımına yönelik uygulama ve rehabilitasyon eğitimleri verildi.

Dakar Ulusal Ortopedi Ekipmanları Merkezi'nden yılda 2 bin 500 hastanın faydalanması öngörülüyor.

Protez-ortez imalat atölyesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve beyin felçli çocuklar için rehabilitasyon bölümü bulunan merkeze, TİKA tarafından ilk olarak 2018'de vücut kitle endeksi rehabilitasyon salonu için tadilat ve donanım desteği verilmişti.