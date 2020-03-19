TİKA'dan 7. Türkiye Arıcılık Fuarı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan 7. Türkiye Arıcılık Fuarı'na destek - Son Dakika

TİKA'dan 7. Türkiye Arıcılık Fuarı'na destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) tarafından düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı'na destek verdi.

TİKA'dan 7. Türkiye Arıcılık Fuarı'na destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) tarafından düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı'na destek verdi.


Ankara ve İstanbul'da senede iki kere gerçekleşen ARMASAD fuarları, arıcılık sektörünün tek fuarı olma özelliği taşıyor. Bu misyon ve sorumlulukla arıcılık sektörünün farkındalığını arttırmayı hedefleyen ARMASAD, son organizasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, TİKA, TOBB, KOSGEB gibi kamu kurumlarının yanında Bosna Hersek, Çeçenistan Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Moldova ve Gagavuzya Özerk Bölgesi, İnguşetya Özerk Bölgesi, Gambiya, Azerbaycan Arıcılar Birliklerinin ve Uluslararası Arıcı Dernekleri Federasyonunun (APİMONDİA) desteğini alarak bu zamana kadar ulusal çapta yapılmış en büyük arıcılık organizasyonunu gerçekleştirdi. TİKA desteği ile İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını yedinci kez misafirlerine açan Türkiye Arıcılık Fuarı'nın eğitim ayağında Prof. Dr. Banu Yücel, Dr. Ali Korkmaz ve Uzman Arıcı Halil Bilen tarafından verilen arıcılık konferansları büyük ilgi gördü.


"Türkiye Arıcılık Fuarında İnovasyon Var" sloganı ile yola çıkan ARMASAD'ın sektörde Ar-Ge'nin arttırılması ve yeniliklerin teşvik edilmesi amacıyla başlatmış olduğu inovasyon yarışması da büyük beğeni topladı. 2019 yılında başlatılan inovasyon yarışması bu sene ziyaretçi ve katılımcıların oyları ile belirlendi. İnovasyon ödülü yarışmasında birinci AR-SUM firmasının geliştirmiş olduğu arı sütü toplama makinesi olurken, ikinciliği Balhane firmasının yapmış olduğu ballı kahve, üçüncülüğü ise Akyol Arıcılık Evinin üretmiş olduğu petek bağlama adaptörü aldı. Yine fuarın kalitesini arttırmak için düzenlenen en güzel stant yarışmasını MBV&Teknovet firmasının standı aldı. Fuarın klasiği haline gelen sektörün duayenleri ödüllerine ise bu sene akademik alanda Prof. Dr. Ferat Genç, firmalar alanında Mehmet Salcan layık görüldü.


Yurt içi ve yurt dışından firmaların katılımıyla gerçekleşen fuarın gala yemeğinde arıcılık sektöründe birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Arıcılık sektörünü ayakta tutan her ayağın sağlam ve eşit mesafede tutulması gerektiğinin altı çizildi. Fuara yurt içi ve yurt dışından toplam 70 firma ve sektör temsilcisi katılırken, 7 bine yakın kişi de fuarı ziyaret etti. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:01 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı         
10:52
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:33:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan 7. Türkiye Arıcılık Fuarı'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]