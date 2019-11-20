Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Afgan çocuklara oyun parkı
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TİKA'dan Afgan çocuklara oyun parkı

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Belh vilayetinin en büyük ve eski okullarından olan Bahter Lisesi yerleşkesine çocuk oyun parkı kuruldu.

TİKA'dan Afgan çocuklara oyun parkı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Belh vilayetinin en büyük ve eski okullarından olan Bahter Lisesi yerleşkesine çocuk oyun parkı kuruldu.


TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, 400 metrekarelik alanda çocukların güvenli bir ortamda zamanlarını değerlendirmeleri ve daha fazla sosyalleşmelerine imkan sağlanacağı bildirildi.

Afganistan'ın en büyük ikinci lisesi kabul edilen okulda, 7 bin öğrenci eğitim görüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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