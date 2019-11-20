TİKA'dan Afgan çocuklara oyun parkı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Belh vilayetinin en büyük ve eski okullarından olan Bahter Lisesi yerleşkesine çocuk oyun parkı kuruldu.



TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, 400 metrekarelik alanda çocukların güvenli bir ortamda zamanlarını değerlendirmeleri ve daha fazla sosyalleşmelerine imkan sağlanacağı bildirildi.

Afganistan'ın en büyük ikinci lisesi kabul edilen okulda, 7 bin öğrenci eğitim görüyor.